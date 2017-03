Garagesale in Esch voor Voedselbank Boxtel

De dwarsdeelschuur van de familie Plantema aan de Baarschot 2 in Esch wordt ook dit voorjaar gebruikt voor een grootschalige garagesale. De opbrengst van de openbare verkoop komt geheel ten goede aan de Voedselbank in Boxtel, die later dit jaar verhuist naar een bijgebouw van voormalig woonzorgcentrum Molenweide aan de Achterberghstraat. Vanaf heden kunnen bruikbare tweedehands spullen bij de woning aan de Baarschot afgegeven worden.

Initiatiefnemer Friso Plantema organiseert de garagesale als bestuurslid van de in 2008 opgerichte Loes Foundation. Deze stichting ondersteunt kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Tot 2016 werd een bedrag van 14.800 euro uitgekeerd aan onder meer een onderwijs- en schoolmelkproject in Kenia, maar werd ook bijgedragen aan de grondige restauratie van de Essche bierpomp. Daarnaast was er steun voor een project van de Liempdse huisarts Igor van Laere in Bandung (Indonesië) en werd een fonds van Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren ondersteund. Nu is de keuze gevallen op de Voedselbank, die ook al eerder kon rekenen op een donatie.

Plantema roept inwoners van Esch en omgeving op om bruikbare spullen af te geven; ze mogen onder de carport geplaatst worden. Meubels, witgoed en andere grote goederen zijn niet welkom. Kleding mag, mits gewassen of gestoomd, wél aangeboden worden. Tijdens de garagesale wordt alles voor kleine prijzen te koop aangeboden. ,,Bezoekers bepalen zelf de prijs en geven aan wat ze willen spenderen", legt de Esschenaar uit. ,,De entree bedraagt één euro, maar wie iets koopt krijgt dat bedrag terug."

Omdat Plantema de Voedselbank in Boxtel een warm hart toedraagt, heeft hij met de andere bestuursleden van de Loes Foundation besloten om de zogenaamde verdubbelaar in te zetten. Dat betekent dat de totale opbrengst van de garagesale door de stichting verdubbeld wordt. ,,En dat geldt niet alleen voor de opbrengst van alle verkochte artikelen, maar ook de entreegelden", aldus Plantema.

De garagesale wordt gehouden in de weekeinden van 1 en 2 alsmede 7 en 8 april en is op alle dagen toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.