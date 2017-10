Ganzenborden in Liempde

Op de foto: Maanden werkten de Ganzenhoeders in de Liempdse kiosk in het Concordiapark aan het ganzenbord. Zondag 8 oktober wordt het bordspel officieel geopend. (Foto: Gerard Schalkx).

Tijdens 'Liempde pakt Uit', een dag vol festiviteiten in het dorp, wordt ook het Liempdse ganzenbord in de kiosk in het Concordiapark feestelijk onthuld. De opening van het werk van de 'Ganzenhoeders', de kunstenaars Leo de Beer, Carro Lenselink, Jessica Braken, Leny Verspeek, Jan Verhoeven, Gerda van Boeckel en Falco van der Velden' start om 12.00 uur bij de kiosk en wordt verricht door wethouder Peter van de Wiel. Daarna kan het spel voor het eerst gespeeld worden.

Wie de ontwikkelingen rondom het Liempdse ganzenbord heeft gevolgd, weet dat het werk nogal wat voeten in de aarde had. De gedachte was dat het naar Liempde vertaalde oer-Hollandse spel op 18 juni gepresenteerd kon worden. Echter, bedenker Leo de Beer liet op in juni al weten dat het meer werk zou kosten dan verwacht.

Via de Facebookpagina Ganzenbord Liempde werden volgers op de hoogte gehouden van kleine en grote facetten die werden aangebracht: een snor die op een van de personages bijgetekend moest worden, gouden accenten, met penseel ingekleurde raampjes. Het kunstwerk bestaat zowel uit bekende Liempdse aangelegenheden, zoals het voormalig raadhuis en de waterputten, maar ook uit kleine knipoogjes die typisch Liemts zijn. Naast een verbindend spel, staat het ganzenbord symbool voor het dorp.