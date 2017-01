Frisse start 2017 voor 71 mensen

Op de foto: Twee deelnemers wringen het roze pak uit waarmee één van hen even daarvoor in het water is gedoken...

Het water van recreatieplas De Langspier was met een temperatuur van vier graden celsius liefst zes graden kouder dan vorig jaar, maar dat weerhield 71 deelnemers er niet van het jaar 2017 te beginnen met een frisse duik. Vol enthousiasme renden de jonge en oude waaghalzen op Nieuwjaarsdag om klokslag 12.00 uur het water in. Om er vervolgens snel weer uit te komen, want het was behoorlijk koud...

Nicole van Spaendonk van Buurtsport Boxtel trapte de Nieuwjaarsduik in Boxtel af en rende als eerste het water in. ,,Toen ik hier vanochtend naartoe reed, zag ik het best somber in. Het was behoorlijk koud, dus ik dacht dat veel mensen het lieten afweten en niet zouden meedoen. Uiteindelijk hebben 71 mensen meegedaan, een geweldig aantal. Bovendien zie ik veel nieuwe gezichten, heel leuk." Marco Meihuizen uit Boxtel deed voor de tweede keer mee en dronk na afloop in badjas een kop koffie om weer op te warmen. ,,Nee, die badjas heb ik niet aangehouden hoor. Je kunt beter alleen zwemkleding dragen, dan word je daarna sneller weer warm. Bovendien vond ik het niet echt koud. Het is vooral een leuk begin van het nieuwe jaar."

Lees meer over de Nieuwjaarsduik in de digitale en papieren edities van Brabants Centrum.