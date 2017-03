Frans Verhagen al 25 jaar vertrouwd klusser

Met het gereedschap dat hij in zijn schuurtje had, zijn aanhangwagentje én een geleende typemachine begon Frans Verhagen 25 jaar geleden met zijn gelijknamige klussenbedrijf: ,,Ik zag aankomen dat mijn baan als huismeester in het klooster van de Witte Zusters in Esch niet heel lang meer zou duren. Handig als ik ben, begon ik voor mezelf. Ik denk dat er destijds twee klussenbedrijven actief waren in Boxtel. Een heel andere wereld dan nu; inmiddels zijn er misschien wel dertig."

Elke klus vindt de in Boxtel geboren en getogen Verhagen (61) een uitdaging. Of het nu om de verbouwing van een badkamer gaat of de renovatie van een keuken. ,,Of een karwei nu een uur óf drie weken duurt, maakt eigenlijk niet uit. De klant verwacht iets van je en dan is het zaak om aan die verwachting te kunnen voldoen. Of dat lukt? Ja, in de meeste gevallen wel. Sterker nog, voordat ik aan een klus begin, adviseer ik mensen hoe ze een project het best uit kunnen voeren. En dan blijkt dat er vaak meer mogelijk is dan gedacht."

In alle soorten woningen van Boxtel heeft Verhagen wel een karweitje verricht: ,,Er is niet één type huis dat ik níet van binnen ken. Vaak ben ik er ook meer dan één keer geweest." De klusjesman is er dan ook trots op het feit dat hij veel trouwe klanten heeft. ,,Met name bij ouderen voel ik me soms niet alleen de klusser, maar ook een beetje een sociaal werker. Er is een onderling band ontstaan..."

Op 1 april is het precies 25 jaar geleden dat klussenbedrijf Verhagen van start ging. ,,Ik geloof niet dat er veel collega's zijn die deze mijlpaal hebben bereikt. Toch maak ik er geen groots feest van. We vieren het met ons gezin. Daarnaast heb ik pennen laten bedrukken als relatiegeschenk en ook de belettering op mijn kenmerkende rode busje wordt aangepast. Meer weten? Kijk op www.klussenbedrijfverhagen.nl.

FOTO BOVEN: Frans Verhagen was deze week bezig met de renovatie van een badkamer in een woning aan de Berliozstraat in Boxtel-Oost. (Foto: Peter de Koning).