Oud - burgemeester Frans Ronnes overleden

Op de foto: Esch nam in 2013 afscheid van burgemeester Frans Ronnes met een 'kleintje Bierpompfeest'. Hij kreeg zelf een eigen 'Burgemeester Ronnespad'. (Foto: Albert Stolwijk).

Frans Ronnes is in de nacht van zondag op maandag overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Van 2001 tot 2013 was hij burgemeester van de gemeente Haaren.

Ronnes is afkomstig uit het onderwijs, maar ging de lokale politiek in. Nadat hij van 1998 tot 2001 als wethouder in de gemeente Bernheze werkzaam was, werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Haaren. Na twee ambtstermijnen nam hij afscheid van Haaren. ,,Het burgemeestersambt leek me een mooi vak", zei Ronnes in Brabants Centrum nadat hij zijn afscheid van de gemeente Haaren had aangekondigd. rugblikt naar elf jaar geleden. ,,En ik ben niet bedrogen, want het is nog steeds een mooie baan. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan."

Een jaar later, in oktober 2014, werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Laarbeek. In maart 2016 legde hij zijn functie neer wegens ziekte. Frans Ronnes is 68 jaar geworden.