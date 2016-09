FilmPodiumScopia opent met 'Welcome'

FilmPodiumScopia start het nieuwe seizoen vandaag, donderdag 15 september in de ridderzaal van kasteel Stapelen met het actuele Franse vluchtelingendrama Welcome van Philippe Lioret uit 2009. Het is de eerste film uit een reeks in dit najaar met als thema multicultureel. De filmvoorstelling start met een inleiding om 20.15 uur.

Hoe ver zou jij gaan voor het meisje van je dromen? De twee hoofdpersonages in Welcome staan voor deze vraag en slepen het publiek met hun verschillende antwoorden mee in dit verhaal over de liefde, loyaliteit maar ook sociale misstanden. Het ene hoofdpersonage, Bilal, een Koerdische jongen, heeft een vierduizend kilometer lange tocht afgelegd om bij zijn vriendin Mina in Engeland te zijn. Zijn reis komt tot een abrupt einde wanneer hij aankomt in Calais. Hij besluit het kanaal over te zwemmen en gaat naar het plaatselijke zwembad om daar voor te trainen.

Hier ontmoet hij Simon, een zweminstructeur die midden in een scheiding ligt. Om indruk te maken op zijn (ex-)vrouw Marion en haar terug te winnen, besluit Simon koste wat kost Bilal te helpen.

Kaartjes voor FilmPodiumScopia kosten 7,50 euro en zijn vooraf verkrijgbaar bij winkel Hebbes aan de Markt, supermarkt Jumbo in Oosterhof en drogisterij Bewust Beter aan de Nieuwstraat in Liempde. Op de avond zelf zijn ook kaarten beschikbaar. De organisatie vraagt mensen er rekening mee te houden dat het aantal zitplaatsen in de zaal beperkt is.