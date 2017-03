Documentaire over Herenboeren

Op de foto: Fleur Born en Christa Hiddinga maken een documentaire over Herenboeren.

,,Vlees in de supermarkt is anoniem. Al ons eten is anoniem. Het is geen levend wezen meer, maar een product.' Christa Hiddinga (21) en Fleur Born (22), studenten aan de School voor Journalistiek Utrecht, vinden dit bizar. Door middel van een documentaire 'Back to Basics' over het initiatief Herenboeren, hopen ze meer bewustzijn voor voeding te creëren. Inmiddels is het duo gestart met crowdfunding om de documentaire te bekostigen.

Familie Van den Braak uit Boxtel vindt de afstand tussen mensen en hun voedsel ook te groot en kwam in aanraking met Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. Door een investering van tweeduizend euro te doen, kan familie Van den Braak eten van de boerderij. Toch is deze manier van voedselproductie niet makkelijk. De boerderij is een experiment, waar niet iedereen blij mee is. Zo is de boerderij zeer afhankelijk van het weer, omdat alles op een natuurlijke manier wordt gedaan. De boerderij heeft nu honderd leden, dat moeten er eind dit jaar tweehonderd zijn.

Met deze film willen makers Hiddinga en Born de kijker een vraag stellen: is dit alternatief op de huidige voedselindustrie haalbaar op grotere schaal? De twee studenten zijn begonnen met crowdfunden voor de documentaire. Door een kleine bijdrage te doen, word je onderdeel van de documentaire en help je de journalistiekstudenten met het mogelijk maken van de film en de boodschap die zij willen brengen. Helpen kan via https://cinecrowd.com/nl/back-basics-0.