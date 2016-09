Festival Circolo bij Dommelland

Omroep Dommelland presenteert dinsdag 20 september een nieuwe aflevering van Dommelland Live.

In het programma is onder meer directeur Marc Eysink Smeets van Festival Circolo te gast. Ook boswachter Frans Kapteijns schuift aan. Hij neemt volgende week afscheid van Natuurmonumenten.

Buurtkamer Forofiet in de wijk Breukelen kreeg in juli te horen dat op haar locatie woningen worden gebouwd. De toekomst van de buurtkamer aan het Ronduutje is dus onzeker. Eerder deze week gingen Inge en Joleen een kijkje nemen bij Stichting Forofiet. In de studio zijn voorzitter Maddy van der Burg en vrijwilliger en kunstenares Ym Mc Cabe te gast.

René de Jong en Brigit Steer schuiven ook aan tafel bij presentator Geert Hoes. Een jaar geleden lieten ze alles achter in Nederland. Ze verkochten zelfs hun huis om hun droom werkelijkheid te maken en deden waar iedereen wel eens van droomt. Ze stapten in hun boot 'Blue Spirit' en gingen op wereldreis. René is even in Nederland en vanavond te gast in de studio van Dommelland.

Dommelland Live duurt van 20.30 tot 21.30 uur en is te zien op kanaal 47 van Ziggo. (Foto: Peter de Koning).