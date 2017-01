Op de foto: Marcel Bekkers (links) met twee van de zeven chauffeurs die hij en zijn broer Hein in vaste dienst hebben: John Kuijpers (boven) en Henri van den Bogaart.

,,Elke dag is anders. De ene keer houd ik me bezig met het onderhoud van het wagenpark, de andere keer zit ik op de weg. Ik heb het hier prima naar mijn zin in dit familiebedrijf. Het voelt ook écht als familie", zegt John Kuijpers. Henri van den Bogaart knikt: ,,En iedereen rijdt hier in zijn 'eigen' truck. Dat is misschien nog wel het mooist." De twee chauffeurs zijn werkzaam bij transportbedrijf Gebroeders Bekkers in Esch. Dat vierde op oudejaarsdag het 25-jarig bestaan. Mét twee nieuwe trucks.