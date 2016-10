Fashion on Ice: modellen op catwalk van ijs

Modellen die in de laatste mode over een ijzige catwalk zwieren, dansers en danseressen die hun kunsten vertonen én een feelgood-moment waar vier Boxtelaren in het zonnetje worden gezet. Het zijn de ingrediënten van het evenement Fashion on Ice dat door Iris Schoenmakers van Iris Kappers en Natasja Willems van Natasja Fashion vrijdag 16 december op en rondom de ijsbaan bij de Zwaanse Brug wordt georganiseerd.

De twee onderneemsters sloegen eerder al de handen ineen toen ze eind 2015 een actie organiseerden waarbij Boxtelaren een complete verwendag mét metamorfose konden winnen. De winnaars werden voorgedragen door vrienden en kennissen die vonden dat ze wel een steuntje in de rug verdienden. ,,Dat smaakte naar meer. Ik besefte me toen dat geluk niet vanzelfsprekend is en vond het fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen", vertelt Natasja. Iris is het daar roerend mee eens. ,,De samenwerking beviel zo goed, dat we het graag nóg een keer wilden organiseren." Na een avond brainstormen waren ze er al snel uit: de verwenactie wordt dit keer gekoppeld aan de schaatsbaan die van 14 december tot en met 8 januari op het parkeerterrein bij de Zwaanse Brug is te vinden. Ook pakt het tweetal dit keer groots uit. Aan de actie wordt een heuse modeshow gekoppeld. Op ijs. Ook wordt er die avond geld opgehaald voor stichting Wensambulance.

Fashion on Ice vindt plaats tijdens het evenement Boxtel on Ice op vrijdag 16 december vanaf 21.00 uur. Kaartjes kosten vijf euro en zijn vanaf 1 november te koop bij Iris Kappers aan de Molenstraat of bij Natasja Fashion aan de Rechterstraat en bij Meneer van Dommelen aan de Prins Hendrikstraat.

Lees alle details in het Brabants Centrum van donderdag 13 oktober. (Foto: Peter de Koning).