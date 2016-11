Fanfareconcert in De Walnoot

Op de foto: Fanfare Sint-Arnoldus speelt zondagavond in De Walnoot. Ook het muziekkorps uit Gemonde, fanfare Sint-Lambertus, treedt er op. (Foto: Albert Stolwijk, 2014).

Fanfare Sint-Arnoldus uit Lennisheuvel en de Gemondse fanfare Sint-Lambertus houden zondag 13 november een uitwisselingsconcert. In het Boxtelse gemeenschapshuis De Walnoot in de wijk Selissenwal wordt vanaf 19.30 uur gemusiceerd worden.

Onder leiding van dirigente Mariska van Brienen opent Sint-Arnoldus het concert met diverse muziekstukken als 'Gullivers Travels', 'Band of Brothers', 'Gabriella's Song' uit de film As it is in Heaven, 'Viva la Vida' en een populaire mars. Sint-Lambertus staat onder leiding van Boxtelaar Adri Verhoeven en speelt onder meer de compositie 'Meet' van Martijn van der Meer, 'Around the world in 80 days', filmmuziek van Back to the Future en 'It had better be tonight' van Henry Mancini. Het concert is gratis toegankelijk.