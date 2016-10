Familiedag bij MagicFX

Vlammenwerpers, rookkanonnen en heel veel confetti: directeur Bram Veroude sloot zijn presentatie over zijn bedrijf MagicFX vandaag in stijl af. De Boxtelse onderneming groeide de afgelopen jaren flink. ,,Twee jaar geleden waren we met veertien werknemers, inmiddels zijn het er 33", vertelde Veroude. En dus werd het tijd voor een familiedag waarbij alle vrienden en familie van het personeel een kijkje in de MagicFX-keuken kregen.

,,Ik rijd altijd met een big smile naar mijn werk. Maar ik kreeg thuis niet uitgelegd hoe leuk mijn baan is. Tijdens deze familiedag kan mijn gezin zelf beleven wat ik doe", glundert Wouter Hoex. Hij werkt sinds een jaar bij het Boxtelse bedrijf MagicFX, dat ook genomineerd is voor de BOT-trofee. Het bedrijf maakte de afgelopen jaren een enorme groei door. Inmiddels levert ze in ruim negentig landen en aan liefst drieduizend klanten special effects die vooral bij festivals, voetbalhuldigingen en andere grote evenementen worden gebruikt.

Guido de Wit nodigde ook zijn familie uit. Zijn zus Lieke uit Nijmegen was enthousiast. ,,Je kunt zien dat dit een jong en vooruitstrevend bedrijf is. Het wordt alleen wel heel erg gedomineerd door mannen", lachte ze.

