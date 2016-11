Fairtrade pop - up store in Boxtel

Aan de Stationsstraat 24 in Boxtel verschijnt zaterdag 5 november een heel bijzondere pop-up store. Gedurende één dag kan winkelend publiek er terecht voor het kopen van kleding, fairtrade hapjes en drankjes én een modeshow. En dat allemaal met tweedehands kleding...

De Boxtelse Fairtrade-werkgroep organiseert de tijdelijke winkel samen met de lokale Vincentius Vereniging. Duurzaamheid en hergebruik staan er centraal. ,,Dat is ook het thema van de jaarlijkse Fairtrade-week", vertelt voorzitter Arjen Witteveen van de werkgroep. ,,Samen met de Vincentius Vereniging hebben we toen besloten tot een tijdelijke winkel én een modeshow. Hiermee laten we zien dat je ook leuke outfits kunt samenstellen uit hergebruikte kleding."

In het pand aan de Stationsstraat 24 - waar voorheen de schoenenzaak van Peter en Els van der Weide gevestigd was - zijn van 13.00 tot 17.00 uur allerlei kledingstukken verkrijgbaar, afkomstig uit de kringloopwinkel van de Boxtelse Vincentius Vereniging. Daar, aan de Van Leeuwenstraat, worden naast kleding ook boeken en huishoudelijke artikelen verkocht. ,,Allemaal van goede kwaliteit", meldt voorzitter Toon van der Sloot. ,,En dat laten we op 5 november aan de Boxtelaren zien."

Sinds drie jaar mag Boxtel zich Fairtrade Gemeente noemen. Elk jaar controleert de werkgroep of aan de vereisten wordt voldaan. Er worden onder meer activiteiten georganiseerd om mensen te informeren én enthousiasmeren over fairtrade producten. ,,Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor consumenten en met de pop-up store spelen we daarop in", aldus Witteveen.

De tijdelijke winkel is ontstaan uit een samenwerking met verschillende Boxtelse organisaties. Naast de Vincentius Vereniging en de Fairtrade-werkgroep is ook De Smaak van Boxtel betrokken; deelnemers aan de internationale kookcursus zullen op 5 november zorgen voor heerlijke hapjes en drankjes. Witteveen: ,,Natuurlijk ook allemaal fairtrade!"