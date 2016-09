Extra editie Essche Boeltje in 2017

Esch stond zaterdag volledig in het teken van 't Essche Boeltje: het ongekend populaire jeu de boulestoernooi. Dit jaar met een recordaantal van 804 deelnemers en bijna 100 mensen op de wachtlijst, omdat ze te laat waren met inschrijven. De organisatie maakte daarom vandaag bekend veranderingen door te voeren. Er komen selectiecriteria bij inschrijving, om de 'echte boulers' te behouden voor het toernooi. En eenmalig komt er een extra toernooi, op 10 juni 2017.

,,We treffen die maatregelen om de sfeer en het wedstrijdkarakter van het toernooi te behouden", zegt toernooidirecteur Eric van Roosmalen. ,,Het moet een toernooi blijven dat ook interessant is voor echte jeu de boulesspelers. Tot nu toe was het selectiecriterium: wie het eerst inschrijft, doet mee. Maar dat gaan we anders doen."

Hoe precies, dat weet Van Roosmalen nog niet. ,,Misschien is het ook niet eens nodig, want het was dit jaar voor het eerst dat we zó'n grote wachtlijst hadden." Wat hij wel weet: het moet een toernooi blijven dat leuk is voor de ervaren boulers en voor de mensen uit Esch, die ook in groten getale meedoen. ,, Ik kreeg dit jaar teveel telefoontjes van ervaren deelnemers, die teleurgesteld waren dat ze niet mee konden doen."

Volgend jaar komt er eenmalig een extra Essche Boeltje, op 10 juni 2017, om te vieren dat de Essche muziekvereniging Sint-Willibrordus het toernooi voor de tiende keer organiseert. ,,Dat is echt eenmalig, ook als het succesvol is", zegt Van Roosmalen. De editie van 2016 is dat in ieder geval zeker. Met 'serieuze' boulers én een heleboel gezelligheidsboulers, die grasveldjes, grindpaadjes en de achtertuinen in Esch bespelen. (Foto: Albert Stolwijk).