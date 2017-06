Examenexpo SintLucas: van bladgoud tot creepers

Lovend. En glimmend van trots - zoals ze het zelf zei - is Dorien Verdier op de eindexamenexpositie van de vierdejaarsleerlingen van SintLucas. De directeur strategische projecten opende donderdag de tentoonstelling van de mbo-school aan de Burgakker ten overstaan van honderden opa's, oma's, broers, zussen, ouders én natuurlijk de studenten zelf.

De studenten hadden maandenlang gezwoegd op hun 'meesterproef'. Het resultaat was bij alle opleidingen verbluffend. Van vergulde muizen en schelpen in een kubus van epoxyhars tot stijlfoto's die zo uit de Vogue hadden kunnen komen en van modieuze creepers met een colourblock-twist tot kunstig vervaardigd glas: bezoekers raakten niet uitgekeken.

Verdier benadrukte in haar openingswoord dat 'the age of the makers' is aangebroken. De industrie voor toegepaste kunst en ambacht draait op volle toeren en de studenten spelen volgens haar straks een belangrijke rol in het ecosysteem van de creatieve economie. ,,Vandaag gaat het beginnen", zei ze. ,,Deze expositie is de start van jullie loopbaan. Of je nu gaat werken of doorstuderen."

Kitty Siebenheller (21) is één van die leerlingen die aan haar opleiding Projectleider Interieur en Exterieur nóg een studie vastplakt. Tijdens de tentoonstelling sneed ze nog snel de randen van haar presentatiebord bij. ,,Daar word ik ook op beoordeeld. Alles moet perfect zijn", lachte ze. Binnenkort verschijnt ze voor de toelatingscommissie van kunstacademie HKU in Utrecht. ,,Ik wil graag Spatial Design studeren, zodat ik me verder kan ontwikkelen." Voor haar meesterproef ontwierp ze een interieur voor online koffiezaak De Zoete boon. ,,In de ruimte komt een 'community tree'. Tijdens het koffiedrinken kun je bijkletsen met anderen en in de boom kun je briefjes met een boodschap hangen."

Ook Maris van Leeuwen (23) is het studeren nog niet beu. Zij volgde de opleiding tot decoratie- en restauratieschilder en werkte voor haar meesterproef aan twee heiligenbeelden in de Sint-Lambertuskerk in Helmond. Ze verruilt Boxtel voor Amsterdam voor een studie aan de Reinwardtacademie. ,,Ik vond het altijd leuk om te schilderen en creatief bezig te zijn. Het leren van een ambacht trok me aan, dát zie je niet veel meer."

De expositie is van 9 tot en met 15 juni te zien in het schoolgebouw aan de Burgakker. Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is de school geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Dinsdag van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Daarnaast is ook het resultaat van de meesterproef van leerlingen van Vormgeven, product, ruimte en media te zien in experimenteerwinkel YourStory aan de Stationsstraat op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.