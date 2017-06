Esschenaren stellen tuinen open

Vereniging Groei & Bloei houdt haar jaarlijkse Nationale Tuinweek. De regionale afdeling 'Het Groene Woud' organiseert vandaag, zondag 18 juni in het kader daarvan de jaarlijkse Open Tuinendag, die deze keer in Esch en Vught plaatsvindt. Bezoekers kunnen op vijf verschillende locaties een kijkje nemen in tuinen van dorpsbewoners. Ook groenliefhebbers Hans van Dommelen en Katrien van Lankveld stellen hun bijzondere achtertuin aan de Lochtenberg in Esch open voor publiek.

Het kippenhok is op het deurtje na opgeslokt door een weelderige klimop. Daarnaast staat een blokhutje, compleet opgetrokken uit sloopmaterialen. Een verweerde waterbak met koperkleurig pompje vangt het regenwater op en stuurt het overschot via een aangelegde buis naar het poeltje iets verderop. ,,Wij kwamen op het idee om de waterbak in onze tuin aan te leggen doordat we zoiets tegenkwamen in Pralognon-Lavanoise, een dorpje in de Pyreneeën", legt eigenaar Katrien van de tuin uit. Haar man Hans vult aan: ,,De oudste zus van Katrien woont daar. Zo'n waterbak is een ontmoetingsplek in het dorp. De laatste nieuwtjes werden er uitgewisseld en de vrouwen kwamen er om te wassen."

Dat er iets bijzonders gaande was in de tuin aan de Lochtenberg in Esch, proefde ook Liesbeth Kaag van de regionale afdeling van Groei & Bloei, de organisatie achter de Nationale Tuinweek. Zij organiseert jaarlijks een Open Tuinendag in de regio van Het Groene Woud; dit jaar in Esch. ,,Ik kende de plaats helemaal niet; ik kom uit Oirschot. Omdat onze afdeling dit jaar de Open Tuinendag hier organiseert, ben ik op een gegeven moment maar door het dorp gaan lopen en praatjes maken met mensen om erachter te komen welke tuinen we moesten opnemen in onze route", vertelt Liesbeth. ,,En toen ik langs het huis van Hans en Katrien liep, zag ik aan de voorkant stokrozen staan. Het maakte mij nieuwsgierig naar wat er in de achtertuin staat. Ik dacht bij mezelf: deze mensen moeten wel van tuinieren houden."

De tuin aan de Lochtenberg 7 is vandaag tussen 11.00 en 17.00 uur gratis voor het publiek geopend. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in de tuinen aan de Dorpsstraat 30b, Kollenberg 53, Witvensedijk 2b-2f en Groensteeg 5 (Vught). Meer informatie over deze tuinen die zondag open zijn voor publiek, is te vinden op website boxtel.groei.nl. (Foto: Peter de Koning).