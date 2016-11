Essche broer en zus clubkampioen autocross

Erik Pijnenburg uit Esch maakt al jaren furore met autocross. Het lijkt er op dat zijn kinderen Erik Junior (19) en Romy (16) zijn genen hebben geërfd: allebei werden ze afgelopen weekend gekroond tot clubkampioen 2016 van Auto Cross Club Geffen in respectievelijk de klasse sprint 1600 en junioren. Romy werd benoemd tot coureur van het jaar.

Als een van de weinige meiden liet Romy de concurrentie in haar categorie ver achter zich. In de top vijf is ze zelfs de enige vrouwelijke coureur. Voor de Essche tiener is het dubbel feest: zij mag ook de titel 'coureur van het jaar' op haar naam schrijven.

De laatste wedstrijd van het seizoen werd al op 25 september in Maurik verreden. Ook toen eindigden Romy en Erik Junior allebei als eerste in hun klasse tijdens een spannende finalerace. Tot zaterdag zaten broer en zus Pijnenburg echter in spanning. Tijdens een feestavond van hun autocrossvereniging werden ze officieel benoemd tot clubkampioen. (Foto: Albert Stolwijk).