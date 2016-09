Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Esch verwacht bijna 900 jeu de boulers

Ook dit jaar was de belangstelling voor het jeu de boulestoernooi 't Essche Boeltje groot. Binnen drie weken waren alle plekken bezet en zal zaterdag 17 september een recordaantal deelnemers begroet worden door burgemeester Jeanette Zwijnenberg van Haaren.

Niet minder dan 430 doubletten (tweetallen) doen mee aan het toernooi, dat om klokslag 10.00 uur van start gaat op het Marktplein en rond de bierpomp in Esch. Bovendien hanteert de organisatie, die alweer enkele jaren in de vertrouwde handen is van vrijwilligers van muziekvereniging Sint-Willibrordus, een wachtlijst waarop nog eens 85 doubletten staan.

Ook de editie 2016 lokt jeu de boulers uit binnen- en buitenland, die op tal van plekken in de dorpskern van Esch hun wedstrijden gaan afwerken. Grasveldjes, inritten, inritten en trottoirs worden omgevormd tot heuse wedstrijdbanen waar in een amicale sfeer wél om de hoogste eer wordt gestreden. (Foto: Albert Stolwijk).