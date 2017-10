Esch naar de stembus

Op de foto: Evelien Vermetten (links) bracht woensdagochtend in dorpshuis De Es haar stem uit tijdens de burgerpeiling in de gemeente Haaren. (Foto: Albert Stolwijk).

Exact om half 8 opende woensdagochtend het stembureau in het dorpshuis van Esch voor de burgerpeiling van de gemeente Haaren. Inwoners van de dorpen Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt mogen stemmen over de gewenste toekomst van hun gemeente. Moet die (voorlopig) zelfstandig blijven, opsplitsen of heeft de kiezer geen mening? In Esch waren rond 09.00 uur zo'n veertig stemmen uitgebracht en de meningen waren verdeeld. Veel gehoord: ,,Ik geloof niet dat het ergens anders beter wordt voor Esch." Het was een argument dat gebruikt werd om te kiezen voor én tegen opsplitsing.

Het stembureau in Esch is nog tot 21.00 uur geopend. Er zijn iets meer dan 1.800 stemgerechtigden in het dorp. Rond 09.00 uur was de opkomst ongeveer twee procent en dat is lager dan bij het Oekraïne-referendum van vorig jaar. ,,Het is je recht en je plicht om te komen stemmen", vindt Evelien Vermetten, een van de eerste stemmers deze ochtend. ,,Ik wil dat de situatie zo blijft; dus ik heb gestemd voor zelfstandigheid van de gemeente. Verandering is altijd chaos." Ze is fysiotherapeut in het dorp. ,,In mijn praktijk hoorde ik veel verdeeldheid over het onderwerp", zegt ze. Dat geldt ook voor het beeld in de vroege ochtend: álle meningen kwamen voorbij.

Vanavond vanaf 21.00 uur worden de stemmen geteld en begint een uitslagenavond in het gemeentehuis in Haaren. Alle inwoners zijn daarbij welkom. De uitslag van de peiling neemt de gemeenteraad mee in haar verdere besluitvorming over de toekomst van de gemeente. De uitslag is altijd geldig, ongeacht de opkomst.