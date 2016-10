Esch in Duitse sferen...

Blaaskapel De Knoestjes uit Esch hield zondag voor de vierde keer een Oktoberfescht. Het feest in Ons Café aan de Leunisdijk in Esch startte in de ochtend met een brunch, vervolgens kon het publiek genieten van optredens van vijf muziekkapellen.

Iets na 10.30 uur druppelden de eerste bezoekers binnen in de zaal van Ons Café in Esch. De piepersoep en broodjes worst lieten zich goed smaken door de aanwezige bezoekers, terwijl De Knoestjes een rustig achtergrondmuziekje speelden. Meteen na de brunch maakte het publiek zich op voor een gezellige middag. Gastkapel de Knoestjes opende het middagprogramma. Aansluitend was het de beurt aan De Knolderapen, De Beierlandskapel, De Aggemarvanhuisaf Band en Turnami. Er werd genoten van een afwisselend programma waarin niet alleen Tiroler en Duitse muziek te horen was, maar zeker ook populaire muziek werd gespeeld. De zaal was goed gevuld met OktoberfEscht- en muziekliefhebbers. Samen met vele lederhosen, dirndls, broodjes worst en pullen bier was het een zeer geslaagd evenement, zo laat de organisatie weten.