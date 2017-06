Ergernis over zandhopen

Op de foto: Het opwaaiende witte zand naast de Heilig Hartkerk is menigeen een doorn in het oog. (Foto: Henk van Weert).

De zandhopen die sinds februari naast de voormalige Heilig Hartkerk aan de Baroniestraat liggen, leiden tot veel irritatie. Vooral bij buurtbewoners. ,,Mijn huis moet nodig worden geschilderd, maar degene die het karwei zou aannemen, heeft afgehaakt. Met het opwaaiende zand is het geen optie om te schilderen", moppert een overbuurman.

De gemeente Boxtel heeft deze week toestemming gegeven een nieuwe vloer te leggen in het tot Sacre Coeur omgedoopte kerkgebouw. Eigenaar Michel de Groot haalde begin februari de natuurstenen plavuizen zonder vereiste vergunning uit het rijksmonument. Hij vond dat de bestemmingsplanprocedure te traag verliep. Die actie leidde ertoe dat de ondernemer op zijn vingers werd getikt door de gemeente. Sindsdien ligt het witte zand dat onder de vloertegels vandaan kwam, opgehoopt in de tuin naast de kerk.

Of de zandhopen snel verdwijnen nu een nieuwe vloer mag worden gelegd, valt nog te bezien. Lees meer hierover later vandaag in de nieuwste editie van Brabants Centrum.