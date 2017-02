Er zit veel muziek in Eendengat...

Op de foto: Veel deelnemers aan de Kleine Eendentrek lieten zich inspireren door de dirigeerwedstrijd Maestro, die later dit voorjaar in Boxtel wordt gehouden. (Foto: Marc Cleutjens).

Met de sleuteloverdracht op het bordes van het gemeentehuis aan de Markt in Boxtel is zaterdagmiddag om elf over twee het carnavalsfeest officieel losgebarsten. Na de plechtigheid trok de Kleine Eendentrek met honderden Donseendjes van de Markt naar De Kwekpoel.

Burgemeester Mark Buijs droeg de sleutels van Eendengat over aan jeugdprins Stef, jeugdprinses Nina en prins Peer de Twidde. Die nodigden alle inwoners uit om mee te feesten. ,,Want carnaval vier je samen en is voor iedereen(d)", stelden de leutvorsten. Buijs vroeg applaus voor de vele vrijwilligers die zich elk jaar inzetten voor het openbaar (jeugd)carnaval.

Het thema 'Er zit muziek in Eendengat' was door de vele deelnemers aan de Kleine Eendentrek creatief uitgewerkt. Scholen en buurtverenigingen kwamen met heuse muziekkorpsen, dansgroepen en zangkoren op de proppen. Dankbaar werd gebruikt gemaakt van Maestro, de dirigeerwedstrijd die later dit voorjaar in Boxtel wordt gehouden. Heel wat dirigenten klommen op de 'bok' om leiding te geven aan een groep jonge muzikanten en zangers.

De Kleine Eendentrek werd traditiegetrouw afgesloten met de prinsenwagen. Op die nieuwe creatie straalden prins Stefn, jeugdprines Nina en hun gevolg, alsmede de jeugdhofkapel die op de nieuwe praalwagen veel beter zichtbaar is.

