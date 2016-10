Elde: derde beste werkgever

Op de foto: Jan Kees Metz en Jacqueline Joppe (rechts) van Zorggroep Elde ontvingen in april het Gouden Keurmerk van directeur Nicolien van den Berg van Perspekt.

Zorggroep Elde is, net als vorig jaar, op de derde plaats geëindigd bij de verkiezing 'Beste Werkgever van Nederland' in de categorie non-profit met meer dan duizend medewerkers. De uitslag werd dinsdag bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle genomineerden. De zorgorganisatie scoorde een 8,2.

Organisaties uit verschillende branches hebben deelgenomen aan het onderzoek van Effectory en Intermediair. Het oordeel van de medewerkers over de organisatie bepaalt de positie op de ranglijst. In totaal deden 313 organisaties aan het onderzoek mee, waarvan er 175 boven het branchegemiddelde scoorden. Zestig bedrijven werden genomineerd als beste werkgever in vier categorieën: non-profit en profit met meer en minder dan duizend medewerkers. In iedere categorie zijn vijftien organisaties genomineerd.

Samen met Zorggroep Elde dongen meer zorgorganisaties uit de sector verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg mee naar de felbegeerde titel. De prijs in dezelfde categorie ging uiteindelijk naar Frankelandgroep in Schiedam, nummer twee werd Buurtzorg.