Eindelijk... de Heilig Bloedprocessie trekt weer door Boxtel

Op de foto: Deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie trekken door de Clarissenstraat... (Foto: Marc Cleutjens).

Na twee jaren zonder Heilig Bloedprocessie, gingen dit jaar op Drievuldigheidszondag alle seinen op groen in Boxtel. De processie trok zondagmiddag vanaf klokslag drie uur door de centrumstraten en lokte - mede dankzij de zomerse weersomstandigheden - opvallend veel publiek. ,,Eindelijk, eindelijk... we gaan weer de straat op", glunderde 'Koning David' kort voordat de stoet op gang kwam op de Burgakker.

Van stralende witte bruidjes tot de edelen van Boxtel, de schrijndragers en de blauwe druivendraagsters, alle groepen waren present in de Heilig Bloedprocessie die het Boxtelse bloedmirakel van 1380 herdenkt. Achteraan de stoet liep het voltallige gemeentebestuur mee; dat sloot zich ter hoogte van de Clarissenstraat.

Overal viel op dat er opluchting en vreugde was over het feit dat de Heilig Bloedprocessie na twee jaar (dreigende) regen nu wél kon doorgaan. ,,Hoe je het ook wendt of keert, het is erg balen als iedereen is aangekleed en je dan alles moet afblazen", zei een van de deelnemers tijdens het omkleden in de Sint-Petrusschool.

Christ van Eekelen van de Heilig Bloedstichting glunderde zichtbaar tijdens de omkleedsessie in de Sint-Petrusschool. ,,Al beslissen we pas officieel om half drie of we gaan trekken... Maar als ik nu naar buiten kijk, gaat dat zeker lukken."

Een uitgebreid verslag in woord en beeld van de Heilig Bloedprocessie verschijnt op de Facebookpagina van Brabants Centrum en in de edities van dinsdag 13 en donderdag 15 juni.