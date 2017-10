Nog even en dan wordt vandaag, vrijdag 20 oktober, het eerste biervat voor het eerste Boxtele Oktoberfest aangeslagen. Wethouder Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel neemt om 18.50 uur de honneurs waar in de feesttent op het parkeerterrein van eetcafé De Oude Ketting. Nu al is het tweedaagse feest geslaagd: voor vanavond zijn nog slechts enkele tafels vrij, de reprise van morgen is al maandenlang uitverkocht.