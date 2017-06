Eerste activiteiten in spiegeltent Bon Salon

Op de foto: Locoburgemeester Peter van de Wiel (midden) verrichtte de opening van Bon Salon, met Wim Ketelaars van Boxtel Vooruit (links) en Arjen Witteveen (Fairtrade Boxtel). (Foto: Peter de Koning).

Locoburgemeester Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel heeft zaterdagochtend spiegeltent Bon Salon in kasteelpark Stapelen officieel geopend. Hij deed dat voorafgaand aan de eerste activiteit, die geheel in het teken stond van fairtrade.

Tot en met zondag 25 juni is Bon Salon het decor van meer dan zestig grote en kleine activiteiten. ,,Twee jaar geleden, toen de spiegeltent hier ook stond, is hier iets moois ontstaan", sprak Van de Wiel in zijn openingswoord. ,,Meer dan honderd activiteiten die lieten zien wat Boxtel is en waar de inwoners voor staan. Graag werken we als gemeente mee aan de terugkeer van de spiegeltent om al die mensen weer een podium te bieden."

Van de Wiel verrichtte daarna de opening van een kleinschalig evenement van Fairtrade Boxtel. Alle partijen die zich bezighouden met eerlijke handel waren vertegenwoordigd, te weten Mondiaal Boxtel, Lokale Agenda 21, Wereldwinkel en Vincentiusvereniging. Voorzitter Arjen Witteveen van Fairtrade Boxtel reikte 'eerlijke' shirts uit aan zowel wethouder Van de Wiel als Wim Ketelaars, kartrekker van Bon Salon. Een handjevol kinderen ging T-shirts kleuren.

Later op zaterdag zijn er meerdere activiteiten in de spiegeltent, zoals een concert van Mateus voor ouderen van 'Met je hart' (14.30 uur) en een optreden van De Volle Bloas en Two of Us (20.00 uur). Het complete programma van Bon Salon staat op www.bonsalon.nl.