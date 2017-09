Eendengatse expo over 55 jaar leut

In november is het vijf keer elf jaar geleden dat evenementenstichting Boxtel Vooruit het initiatief nam voor een openbare carnavalsviering in Boxtel. Het leidde ertoe dat vlak vóór het zottenfeest in februari 1963 de eerste Prins Carnaval werd gelanceerd in de persoon van Jan Swinkels. Zaterdag 9 december aanstaande wordt het ludieke jubileum gevierd en vooraf is er een expositie over spotrijk Eendengat. Wie daarvoor foto's of ander archiefmateriaal heeft, kan die in bruikleen beschikbaar stellen.

Bij de start van de Boxtelse kunst- en cultuurweek QQLQ op zaterdag 16 september is de tentoonstelling over 55 jaar leutfeesten, die wordt ingericht door Stichting Openbaar Carnaval, voor het eerst te zien. In de maanden die volgen tot het jubileumfeest in december blijft de expositie toegankelijk in een leegstaand winkelpand in het centrum. Mensen die spullen willen afstaan om er te laten zien, kunnen contact opnemen via e-mail. Naar dat adres kunnen ook ingescande foto's en dergelijke worden gestuurd.