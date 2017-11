Eendengats historie komt tot leven...

Eendengat staat vanaf d'n elfde van d'n elfde in het teken van het elfde lustrum. Het 55-jarig bestaan van openbaar carnaval is aanleiding voor onder meer een jubileumexpositie. Die wordt momenteel ingericht in een leegstaand winkelpand aan de Rechterstraat 50.

Slechts een klein deel van de enorme leegstaande winkel aan de Rechterstraat wordt gebruikt voor de tentoonstelling. ,,We willen het knus houden en dat betekent selecteren uit een enorm aanbod. Want uit diverse onverwachte hoeken hebben we spullen in bruikleen gekregen. Zo is er een heel mooie fotoserie van carnavalsoptochten uit de jaren zestig die we via een beeldscherm kunnen laten zien", glundert Marion de Koning, die samen met Jolanda Vessies, Tom Heesters, Roel de los Hoyos en Gerald Vlaminckx voor de inrichting zorgt.

De nieuwe Prins Carnaval die zaterdagavond 11 november om elf over elf wordt geïnstalleertd, opent zondagmiddag 12 november de jubileumtentoonstelling. Tot en met het weekend vóór carnaval kunnen belangstellenden er elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen. Het Boxtelse leutseizoen start zaterdagavond om 20.11 uur met de verkiezing van het carnavalslied 2018 tijdens het Kwekdeuntjesfist in hofpaleis Denziz (Stationsstraat).

OP DE FOTO: Tal van oude kostuums, foto's en attributen over 55 jaar openbaar carnaval in Boxtel worden tentoongesteld. (Foto: Peter de Koning).