Eendengat viert elf - elfbal

Op de foto: Marc Schoenmakers maakte deze cartoon over de ontwerpwedstrijd voor een Eendengats kunstwerk aan de oever van de Dommel.

Feestneuzen in het Boxtelse spotrijk Eendengat starten vandaag, vrijdag 11 november (d'n elfde van d'n elfde) het leutseizoen met de verkiezing van een carnavalslied en de installatie van een prins. Volgend jaar hopen ze op d'n elfde van d'n elfde een kunstwerk te kunnen onthullen aan de oever van de Dommel. Dan start het carnavalsseizoen voor de 55e keer, een ludiek lustrum.

Het Kwekdeuntjesfist in partycentre Denziz, het hofpaleis van de Waggelaars aan de Stationsstraat, begint vanavond om 21.11 uur en de organiserende Stichting Openbaar Carnaval verwelkomt tien deelnemers. Twee nieuwkomers treden voor het voetlicht: Herrie & Jerry Ducks en Raadeloos. De overige inzendingen zijn gecomponeerd door De Knokkers, De Agterblijvers, Red River Band, Indeklocht, Geen Drank Geen Klank, The Ducktownband, Peer d'n Indzinger en De Natneuzen. De beoordeling is in handen van een jury die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende groepen en personen. Alex van den Braak is de onafhankelijke voorzitter van het juryteam. Matthieu Hagemans presenteert het kolderconcours.

Om 23.11 uur onthult carnavalsclub Nooit Gedacht wie dit jaar de scepter zwaait over de Waggelaars. Vorig jaar regeerde Peter van As als Peer d'n Twidde in Eendengat. Of hij zijn ambtstermijn verlengt, blijft tot het laatst geheim.

Eigenlijk eindigt vandaag ook de inzendtermijn van een ontwerpwedstrijd die moet leiden tot een carnavalesk kunstwerk nabij de Zwaanse Brug, aan de oever van de Dommel. Maar de initiatiefnemers, de oud-prinsen van Eendengat die zijn verenigd in de SOCiëteit van d'Aauw Waggel, hebben besloten dat ontwerpen nog tot begin februari 2017 kunnen worden ingediend.