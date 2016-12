Edelherten in februari naar Het Groene Woud

Na een afwezigheid van meer dan honderd jaar, keren begin 2017 de eerste edelherten terug naar nationaal landschap Het Groene Woud. Medio februari wordt een roedel van zo'n vijftien herten en hindes verwacht, die in eerste instantie gaan leven in De Mortelen en De Scheeken. Het leefgebied wordt vergroot zodra een natuurbrug over de spoorbaan Boxtel-Eindhoven is aangelegd.

De laatste edelherten werden eind negentiende eeuw vermoedelijk afgeschoten op landgoed Velder. Daarna zijn de dieren niet meer in deze regio gesignaleerd. Ruim tien jaar geleden, met de aanleg van natuurbrug Het Groene Woud over de rijksweg A2, kregen plannen voor de herintroductie van het edelhert serieus vorm; het ecoduct werd geschikt gemaakt voor de komst van 'de koning van het woud', zoals het edelhert vaak wordt genoemd.

Natuurorganisatie Brabants Landschap heeft de regie voor de terugkeer van het edelhert en wordt bijgestaan door biologen van ARK Natuurontwikkeling, die de herintroductie van de dieren begeleiden. Het leefgebied van de edelherten omvat zo'n driehonderd hectaren. ,,Zodra de natuurbrug over het spoor klaar is, wordt het gebied vele malen groter", licht terreinbeheerder Gerard Traa van Brabants Landschap toe. ,,We zijn helemaal klaar voor de komst van de edelherten. Het gebied is voorzien van rasters, die alle dieren gewoon doorgang verlenen maar wel een barrière vormen voor runderen, die nu in De Mortelen en De Scheeken grazen, en straks ook edelherten."

Lees alles over de komst van het edelhert in Brabants Centrum van donderdag 8 december. (Foto: ARK Natuurontwikkeling).