Edelhert springt weer rond in Het Groene Woud

De klep van de trailer wordt omlaag gelaten. Het is een paar tellen wachten. Maar opeens verschijnt de eerste als een duveltje uit het doosje: het edelhert springt na 150 jaar weer rond in Het Groene Woud. Een 'gedenkwaardig moment', zoals directeur van het Brabants Landschap Jan Baan het noemt. Samen met gedeputeerde Johan van den Hout liet hij de eerste edelherten los. In totaal springen er na vandaag negen hindes en vier bokken rond in natuurgebied De Scheeken.

Al 25 jaar geleden ontstonden de eerste plannen voor de terugkeer van het edelhert in Het Groene Woud. ,,Het is een gedenkwaardig moment. We hadden kwade plannen 25 jaar geleden toen we voor het eerst een ecoduct tekenden over de A2", spreekt directeur Jan Baan aan de rand van een weiland in het natuurgebied de pers toe. Kort daarna werden de edelherten losgelaten in het gebied dat momenteel 300 hectare beslaat.

In totaal werd er door het Brabants Landschap 750.000 euro geïnvesteerd in het gebied voor de komst van het edelhert. Het grootste gedeelte was voor de afrastering van het gebied, zo'n twintigduizend voor de komst van de edelherten zelf. Volgens gedeputeerde Johan van den Hout wordt het edelhert belangrijk voor het natuurgebied: ,,Het edelhert heeft hier altijd geleefd. De dieren zijn goed voor de biodiversiteit en voor het toerisme en recreatie in het gebied."

Momenteel is de 300 hectare genoeg voor 'zo'n twintig herten' volgens gebiedsbeheerder Gerard Traa. Dat gebied moet binnen een paar jaar worden verdubbeld . ,,Over twee jaar als het spoor open gaat is er nog meer ruimte", verwijst gedeputeerde Van den Hout naar de natuurbrug die over het spoor moet komen. Zo kunnen er meer edelherten komen. Uitvoerder ProRail verwacht dat de natuurbrug begin 2019 klaar is.

