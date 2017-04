Dwalen door de basiliek op een green screen

Uitgedost in middeleeuws ogende mutsjes en tunieken dwalen acteurs door de Sint-Petrusbasiliek van de dertiende eeuw. Dat doen ze niet letterlijk, maar middels een green screen in de gymzaal van het Jacob-Roelandslyceum waar beelden op worden geprojecteerd. Deze week worden filmopnamen gemaakt voor 'De Sint-Petrus in Boxtel: basiliek met een kleurrijk verleden'. Daarin staat de geschiedenis van de Boxtelse kerk centraal. Zo hoopt Heemkunde Boxtel de historie van de basiliek en daarmee óók de cultuurgeschiedenis van Boxtel op een aantrekkelijke manier over te brengen op leerlingen uit groep 8 en scholieren tot 15 jaar.

Kinderen uit 2017 reizen in de film - waarvan het script werd geschreven door Guus Bekooy en Maarten Melis - terug in de tijd. Zo leren ze over de historie van de Sint-Petrusbasiliek vanaf de vroege middeleeuwen, toen er een motteburcht op de heuvel aan de huidige Kerkstraat stond, tot aan het heden. Met behulp van de driedimensionale animaties van Menno Schelle blijkt dat een ware ontdekkingsreis via het green screen te zijn. In totaal spelen veertien acteurs een rol in de film.

Het doet aan als een filmset in Hollywood: met professionele verlichting, camera's en metershoge statieven én uiteraard een complete 'crew' voor regie, camerawerk én grime. Op grote schema's wordt bijgehouden wie wanneer op de filmset wordt verwacht en staan aanwijzingen voor het camerawerk: een shot vanuit kikvorsperspectief, topshot en birdsview. Aan alles is gedacht. Maandag werd onder meer een scène opgenomen waarin de kinderen het Romaanse verleden van de basiliek ontdekken. Een dertiende eeuwse timmerman (uiteraard traditioneel in tuniek en maillot gestoken) vertelt de nieuwsgierige tijdreizigers hoe hij de Romaanse halfronde boogramen maakte.

IMPACT

De film zal deel uit gaan maken van een lessenpakket dat op scholen in de regio Boxtel aan wordt geboden. ,,De groei van de Sint-Petrus van een Romaanse kerk naar een bedevaartplek - waar jaarlijks duizenden mensen op af kwamen om de heilige bloeddoek te aanschouwen - heeft veel impact gehad op de sociaal-economische ontwikkeling van Boxtel", vertelt Hans van Liempt, die zich samen met Jos Vervoort over het onderwijskundige aspect van het project buigt. De heilige bloeddoek is nog immer het middelpunt van de jaarlijkse Bloedprocessie. ,,Een belangrijke traditie die we nog steeds in leven willen houden, dat kan alleen als we kinderen leren over het verleden."

Pater Hans de Visser, die aan de wieg stond van het project, staat stilletjes te genieten op de filmset. ,,Dit hebben we met een grote groep lokale mensen voor elkaar gekregen. Fantastisch", vindt hij. De film vormt de basis voor de lessenserie op Boxtelse scholen. ,,De leerlingen gaan aan de hand van de onderwerpen in de film zichzelf verdiepen in de historie. Dat doen ze onder meer door middel van een app. Ze moeten dan zelf de diepte in door meer informatie te verzamelen. Ik hoop dat de scholieren dankzij dit project de waarde van de Sint-Petrusbasiliek voor de geschiedenis van Boxtel ontdekken." (Foto: Peter de Koning).

