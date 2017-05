DVG kampioen in vierde klasse I

Op de foto: Archiefopname van een van de derby's die kampioen DVG dit seizoen speelde tegen Boxtel. (Foto: Hans Verberk).

De Liempdse voetbalvereniging DVG heeft zondagmiddag in eigen huis het kampioenschap behaald in de vierde klasse I. Na een 2-1 zege op Mariahout nam de thuisploeg definitief afstand van concurrent BMC uit Berlicum, dat drie punten minder behaalde.

DVG besluit de competitie met 48 punten uit 24 duels, BMC bleef steken op 45. Boxtel, ook lang in de race voor de titel, legde beslag op de derde plaats met 43 punten. De rood-witten gaan nog in de nacompetitie spelen en maken zo dus ook kans op promotie naar de derde klasse.

Derdeklasser ODC kon zondag ook nog kampioen worden. Daarvoor moest gezegevierd worden bij nummer drie Longa in Tilburg. Dat lukte: 1-3. Maar koploper TGG uit 's-Hertogenbosch verzaakte niet en won met 0-3 bij VCB in Biezenmortel waardoor TGG promoveert naar de tweede klasse. Net als Boxtel speelt ook ODC in de nacompetitie en maakt de ploeg kans op promotie naar de tweede klasse. In de eindstand behaalde ODC twee punten minder dan TGG: 55 om 53.

Essche Boys besloot de competitie in de vierde klasse E met een 1-2 nederlaag van Viola. De Esschenaren eindigen op de negende plaats van de ranglijst. LSV uit Lennisheuvel verloor ook de laatste thuiswedstrijd: Tongelre was in een spannend duel sterker: 2-3. De Lennisheuvelnaren behaalden slechts zeven punten in 24 duels, zes minder dan De Bocht '80 uit Oirschot waarmee nauw wordt samengewerkt.