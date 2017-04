Duizend euro vindersloon voor verloren zilvervest

Even had gilde Sint-Barbara & Sint-Joris had nog de stille hoop dat het verloren geraakte vest vol zilveren prijzen- en herdenkingsschildjes tijdens de viering van Koningsdag ludiek boven water zou komen. Nu dit niet het geval bleek, is het vindersloon fors verhoogd. Naar duizend euro.

,,Degene die het vest in zijn bezit heeft en ongeschonden terugbrengt, kan rekenen op anonimiteit", meldt hoofdman Jacques Habraken. ,,De zilveren schildjes hebben voor ons een grote emotionele waarde en zijn veelal ontworpen én geschonken door mensen die een bijzondere band met onze broederschap hebben. We willen ze heel graag terughebben. Iemand buiten het gilde heeft er eigenlijk niets aan. Ja, kan het zilver omsmelten en dan verpatsen, maar dat zou toch wel heel jammer zijn."

Na afloop van het koningschieten op zondag 23 april verloor een van de gildeleden het vest met prijzenzilver. Hij had het vest onder zijn snelbinders achter op de fiets gebonden. Ergens tussen gildehuis Rembrandt en de Van Hornstraat moet het van de pakkendrager zijn gevallen. Eerder was al een vindersloon van 100 euro uitgeloofd; dat is vertienvoudigd.

,,Burgemeester Mark Buijs heeft namens de gemeente Boxtel vijfhonderd euro toegezegd en Arjen Witteveen, een trouwe donateur van ons gilde, heeft zijn bijdrage van vijftig euro verhoogd naar 250 euro. De zilverdrager die het vest verloor, had als eerste vijftig euro in het vooruitzicht gesteld voor de eerlijke vinder. Als gilde doen we daar nog eens tweehonderd euro bij uit de clubkas en zo komen we op een totaal van duizend euro. Hopelijk brengt dat bedrag de vinder ertoe om het vest terug te brengen", zegt hoofdman Habraken.

Degene die het zilvervest heeft gevonden, wordt verzocht contact op te nemen met gildehoofdman Jacques Habraken, telefoon 06-53 40 63 84 of (0411) 68 92 86. Een mailtje sturen kan ook: gildeboxtel@ziggo.nl.