Drukte bij stembureau De Beemden

Op de foto: In het eerste halfuur meldden zich al zestig kiezers bij de stembus in basisschool De Beemden.

Ook in Boxtel zijn vanochtend de stembureaus geopend voor de Tweede Kamerverkiezingen. In basisschool De Beemden ontstond een grote toeloop. Na een halfuur hadden daar al zestig mensen hun stem uitgebracht. Voor de deur van het stemlokaal vormde zich een flinke rij wachtenden.

Marius de Groot was een van de mensen die er al vroeg bij was. ,,Normaliter stem ik altijd op de PvdA, maar die partij is in de peilingen zó gemarginaliseerd dat ik nu voor D66 heb gekozen. Ik verwacht dat de VVD van Mark Rutte opnieuw een kabinet gaat vormen en hoop dat D66 en wellicht ook PvdA daarbij aansluit om een links tegenwicht te bieden. Een strategische stem dus..." Dat er deze keer liefst 25 partijen meedoen aan de verkiezingen, vindt De Groot geen goede zaak. ,,Dat is te veel. De kiesdrempel mag van mij wel omhoog.

Eng Tee Tan heeft ook voor een andere partij gekozen dan anders. ,,Het is tijd dat er nieuwe mensen en partijen aan de macht komen. Nederland heeft in mijn ogen de voorbije jaren te veel naar de Europese Unie gekeken. We moeten weer meer voor onszelf kiezen, vind ik." Tan slaat geen verkiezingen over. ,,Ik ga altijd stemmen. Dat hoort erbij. En ja hoor, vanavond volg ik de uitslagen op de voet."