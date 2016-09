Op de foto: Handacrobaat Nick van der Heijden opent de Boxtelse Uitmarkt met een fraai optreden. Zijn voorstelling was een preview voor Festival Circolo dat in de herfstvakantie op landgoed Velder wordt gehouden. (Foto: Marc Cleutjens).

Het culturele seizoen 2016-2017 is zaterdagavond 17 september geopend met een drukke Uitmarkt in Podium Boxtel. Samen met festival Bockesprongen, dat zondag 18 september op de rol staat, is de markt de start van een nieuw seizoen vol muziek, dans, toneel, kleinkunst en zelfs circustheater.