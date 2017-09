Update: drugshandel via post in Boxtel

De politie heeft dinsdagavond twee mannen en een vrouw aangehouden. Zij zouden drugs hebben verhandeld vanuit een bedrijfspand aan de Duit in Boxtel. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen ervan dat ze systematisch harddrugs hebben verkocht via de post. De pakketjes werden verstuurd naar gebruikers in het buitenland.

Een arrestatieteam viel in de nacht van dinsdag op woensdag het pand binnen. Daar lag een grote voorraad aan pillen en poeders. Ook in de woning van één van de verdachten stuitte de politie op dozen met poeders en andere substanties die verboden middelen bevatten. Daarnaast werden twee auto's in beslag genomen. De verdachten mogen op dit moment alleen contact hebben met hun advocaat.

Het onderzoek in het pand aan de Duit duurde gisteren tot laat in de middag. ,,Het is geen lab waar drugs worden geproduceerd, maar we hadden wél het vermoeden dat er een redelijke hoeveelheid aan harddrugs aanwezig was", vertelde een woordvoerder van het Landelijk Parket. In het pand werd onder meer fentanyl gevonden. Zowel in de Verenigde Staten als Canada is de drug uitermate populair, maar zorgt deze ook voor veel doden.

De inval werd gedaan in het kader van een lopend onderzoek waar onder meer een speciaal interventieteam van de politie bij betrokken is. Dat richt zich op internationale handel via pakketpost. Daarvoor wordt samengewerkt met PostNL.

Naast politie en brandweer waren ook een team van de Landelijke Forensische Opsporing (LFO) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aanwezig. Uit voorzorg stonden ambulancemedewerkers stand-by. Een gespecialiseerd bedrijf voerde de grondstoffen af in grote vaten.