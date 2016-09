Droompaleizen bouwen in Liempde

,,Volgens mij heb ik het van mijn vader. Die is ook heel handig", lacht Lena Gijzen (7) die op een spijker aan het hameren is. Samen met bijna driehonderd Liempdse kinderen timmert en zaagt ze sinds dinsdag dat het een lieve lust is. De jeugd stampt nog tot en met morgen een bouwdorp vol droompaleizen uit de grond achter jeugdhuis Pius X aan de Heidonk in Liempde tijdens de kindervakantieweek.

Loe van Houtum (13) genoot altijd van bouwdorp, maar sinds hij op de middelbare school zit mag hij eigenlijk niet meer meedoen. Daar wist hij wel wat op. ,,Ik ben nu vrijwilliger. Dan kan ik tóch gewoon bouwen en tegelijkertijd geef ik tips aan de jongere kinderen." Freek Verkuijlen (7) geniet zichtbaar van het werk. ,,Mijn bouwsel heeft twee glijbanen. Je kunt het zo groot maken als je zelf wil en het leuke is dat je alles zelf mag bedenken."

De Liempdse kindervakantieweek, met het thema 'Op z'n kop in de piste' beleeft vrijdag de grote finale. Dan krijgen de kinderen circusworkshops van professionele circusartiesten en voeren ze zelf van 14.30 tot 15.30 een voorstelling op in de piste. Daarna mogen Liempdenaren een kijkje nemen in het zelfgebouwde dorp.