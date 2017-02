Dommelland Live over Liduina

De uitzending van Dommelland Live staat dinsdag 7 februari van 20.30 tot 21.30 uur op Ziggokanaal 47 in het teken van Hét Groethuis, de reünie van het Liduinaziekenhuis, Ruud van der Meijden en The Star Company.

Uniek in Liempde en omgeving is Hét Groethuis, een locatie midden in het dorp waar nabestaanden 24 uur per dag bij hun overledene kunnen zijn.Hét Groethuis is eind vorig jaar geopend en is een initiatief van Carla Saris. Zij is te gast om er alles over te vertellen.

De Boxtelse Nel van Doorn is met een nieuw boek bezig. Ze beschrijft anekdotes en historische informatie over het Liduinaziekenhuis in Boxtel. Ook heeft zij (mede) een reünie georganiseerd voor alle oud-medewerkers. Alles over dit boek én de op hande zijnde reünie komt aan bod bij Dommelland Live.

Ruud van der Meijden werd in december verkozen tot Brabander van het jaar 2016. Hoe en waarom deze oud-Boxtelaar deze titel heeft gekregen, wordt op 7 februari duidelijk.

Kinderen van The Star Company hebben onlangs een spetterend optreden gegeven waarbij de opbrengst ging naar Stichting Het Vergeten Kind. Bij Dommelland Live laten de nog jonge artiesten hun talenten zien.

De presentatie van Dommelland Live is in handen van Geert Hoes.