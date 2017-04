Dommelland Live over Herenboeren

Op de foto: Fleur Born en Christa Hiddinga maken een documentaire over Herenboeren.

Een documentaire over het initiatief Herenboeren staat in de planning. Uitgangspunt van de makers is of dit alternatief op de huidige voedselindustrie haalbaar is op grotere schaal? Bij televisieprogramma Dommelland Live zijn dinsdag 4 april twee deelnemers aan het project Herenboeren te gast. Hoe kijken zij hier tegenaan?

Tijdens het programma op Omroep Dommelland ook aandacht voor de Boeremèrt. Er wordt stilgestaan bij de schade die ontstond na het annuleren van de vorige editie en hoe het bestuur zo'n beslissing neemt.

Uiteraard wordt ook vooruitgeblikt naar de nieuwe activiteiten tijdens de komende editie.



Meisjesteam D1 van Hockey Club Liempde leverde onlangs een uitstekende prestatie. De hockeysters promoveerden van de derde naar de eerste klasse, en dat deden ze in een recordtempo. Hoe is het om als vriendinnenteam tegen teams te moeten spelen die door selecties bij elkaar zijn gekomen? De begeleiders zijn te gast, evenals de meiden van het team.

Tenslotte introduceert Petrine van Eerden van WauwKleur het begrip 'Bridal Painten' en er is weer een vlog van Frans Kapteijns.

Dommelland Live wordt uitgezonden op Ziggokanaal 47 van 20.30 tot 21.30 uur. Via de website van Omroep Dommelland of via Youtube is de herhaling te zien.