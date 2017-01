Dommelland Live over darts

Op de foto: Dommelland Live besteedt dinsdag aandacht aan darts. Oud-Boxtelaar Michael van Gerwen werd onlangs wereldkampioen. (Foto: Lawrence Lustig/PDC).

De uitzending van Dommelland Live staat dinsdag 17 januari van 20.30 tot 21.30 uur op Ziggokanaal 47 in het teken van darts. Daarnaast passeren meerdere actuele onderwerpen de revue.

Let's play darts! Neemt de populariteit van het darten in Boxtel toe na de winst van voormalig Boxtelaar Michael van Gerwen? En wat vinden de darters in onze studio van de discussie 'is darten een sport of een spel?' Dat komt allemaal aan bod tijdens de uitzending.

Daarnaast is wethouder Peter van de Wiel te gast om te praten over de gunstige lening die de gemeente biedt om woningen duurzamer te maken. Ook legt een deskundige uit wat zonnepanelen op kunnen leveren en of dit voor iedereen gunstig is.

De normen voor aanmelding bij de voedselbank zijn veranderd. Komen er nu meer gezinnen in aanmerking? En wat zijn precies de voorwaarden? Twee medewerkers van de voedselbank leggen dit uit.



Tenslotte komt ook de vlog van Frans Kapteijns, vrijwillig boswachter bij Natuurmonumenten, voorbij. Hij probeert de kijkers het een en ander bij te brengen over de natuur.

De presentatie van Dommelland Live is in handen van Geert Hoes.