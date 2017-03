Dommelland Live blikt vooruit op Maestro

Op de foto: Berry Dankers in actie tijdens de repetitie van Boxtel's Harmonie. Links de vaste dirigent, Jules van de Loo, die de Maestro-kandidaten helpt bij hun optreden als muzikaal leider. (Foto: Peter de Koning).

In haar wekelijkse live-uitzending blikt de lokale omroep Dommelland dinsdag 21 maart vooruit op de dirigeerwedstrijd Maestro die Boxtel's Harmonie zaterdag 1 april houdt in het Jacob-Roelandslyceum. Ook is er aandacht voor de film met lessenpakket die Heemkunde Boxtel maakte over de Sint-Petrusbasiliek.

In de tv-studio praat centrummanager Berry Dankers over zijn ervaringen tot nu toe tijdens de repetities voor Maestro. Samen met burgemeester Mark Buijs, MEP-voorzitter Peter Langenhuijsen, winkelier Suzanne Schuurmans en werkgeversvoorzitter Henk Wagenaars dirigeert Dankers zowel een licht-klassiek werk als een pophit tijdens Maestro. Ook bestuurslid Desiree van Weert van Boxtel's Harmonie vergezelt Dankers om inhoudelijk te vertellen over Maestro.

Kijkers krijgen ook een sneak preview van de film over de middeleeuwse basiliek van Boxtel. Die werd gemaakt door filmmaker Guus Bekooy en de heemkundigen Hans de Visser en Christ van Eekelen met als doel historisch besef op een levendige manier te voeden. Het drietal is in het programma Dommelland Live te gast bij presentatrice Claudia Pinxt.

Voorts komt Rien van Doleweerd aan het woord. Hij heeft thuis een Johan Cruijff-museum ingericht en doet op 25 april mee aan een hardloopwedstrijd in Amsterdam. Die wordt gehouden ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden voetballegende. Tijdens de uitzending wordt in de studio bier gebrouwen door Patrick Melis; hij geeft uitleg over het brouwproces.

Dommelland Live is vanaf 20.30 uur te zien op Ziggo-kanaal 47. Herhalingen wordt vertoond via www.omroepdommelland.nl en YouTube.