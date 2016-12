Dommelland in gesprek met wethouders

Op de foto: Wethouders Herman van Wanrooij, Peter van de Wiel, Eric van den Broek en Marusjka Lestrade. (Foto: Peter de Koning).

De Boxtelse lokale omroep Dommelland heeft een uitgebreid interview opgenomen met de vier wethouders Peter van de Wiel, Herman van Wanrooij, Eric van den Broek en Marusjka Lestrade. Nu het college tweeënhalf jaar aan het werk is, wordt een tussenbalans opgemaakt over de uitvoering van het beleidsprogramma en vooruit gekeken naar de rest van de zittingsperiode.

In een levendig gesprek blijkt volgens Dommelland dat veel voornemens op dit moment al uitgevoerd zijn of in de planning zitten. Toch zijn er natuurlijk ook de nodige onderwerpen die nogal wat teweeg brachten of brengen en moeilijk op een oplossing kunnen komen. Vragen over het ontstaan van het programma alsmede de rol van de eigen partijprogramma's komen aan bod.

Maar ook wordt gesproken over de vermeende stilte rondom de spoorwegplannen. De parkeerplannen en de proef met de blauwe zone zijn actuele onderwerpen waarvan blijkt dat de uiteindelijke besluiten nog niet geheel duidelijk zijn. Hoe het staat met de oplossing van de problemen bij de thuishulp, de woningbouw, de besteding van het vele geld wat overgebleven is bij sociale zaken, de uitwerking van de bezuinigingen bij kunst en cultuur en nog veel andere onderwerpen komen ter sprake.

De eerste uitzending van het programma is zaterdag 17 december te zien om 21.00 uur op Ziggo-kanaal 47 en wordt een week lang herhaald. Daarna is het te zien op de website van de omroep via het kopje 'Bekijk alle video's'.