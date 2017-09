Nieuw in Boxtel: DBC Nieuws

Op de foto: Bestuursleden Arjen Witteveen en Louis van Besouw van stichting Brabants Centrum en voorzitter Inge van den Biggelaar van stichting Dommelland zetten hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. (Foto: Peter de Koning).

Omroep Dommelland en Brabants Centrum hebben de handen ineen geslagen en lanceren in september het digitale programma DBC Nieuws. De handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst werden donderdag 31 augustus gezet.

De twee stichtingen brengen al jaren het lokale nieuws onder de aandacht en willen dat nu ook doen in de vorm van een nieuwsuitzending. Dat wordt een wekelijks journaal dat via internet en via de digitale zender van Omroep Dommelland op Ziggo wordt uitgezonden.

Lees meer in de digitale editie van Brabants Centrum die op dinsdag 5 september verschijnt en in de papieren editie van donderdag 7 september.