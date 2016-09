Dommelbimd: open voor publiek

Nadat de bestuursleden van stichting Dommelbimd het vorig jaar voor elkaar kregen om het perceel tussen kasteel Stapelen en de Eindhovenseweg te behouden als natuurgebied, werd de volgende stap gezet: de realisatie van een laarzenpad en daarmee de openstelling van het gebied. Wethouder Peter van de Wiel opende vrijdagmiddag het nieuwe wandelpad, onder toeziend oog van de bestuursleden, certificaathouders, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Drie jaar geleden staken buurtbewoners Sylvia van Gulik, Toine Cooijmans en Joost van Liebergen de handen ineen. Het trio wilde het bijzondere gebied behouden voor natuur en zette allerlei acties op touw. Vorig jaar kreeg de stichting het 6,5 hectare tellende natuurgebied in eigendom. ,,Veiligstellen was ons eerste doel", aldus voorzitter Van Gulik. ,,Vervolgens stelden we onszelf een nieuw doel: Dommelbimd toegankelijk maken voor het publiek. Vrijwilligers zorgden voor de realisatie van een brug aan de Konijnshoolsedreef en de aanleg van een laarzenpad. De Brabantse Milieufederatie zorgde voor de komst van enkele 'speelaanleidingen': houten bouwwerken, speciaal voor kinderen. Martien Roestenburg van meubelmakerij Den Berg vervaardigde een zitbankje dat halverwege het laarzenpad is geplaatst.

Tijdens de officiële opening werd kort stilgestaan bij het overlijden van voormalig bestuurslid Joost van Liebergen. Samen met de familie wordt gekeken naar een gepaste herinnering in de Dommelbimd om hem te herdenken.