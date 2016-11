Dommelbimd profiteert van BoeL - veiling

Op de foto: Zicht op de expositie van 18 foto's in de foyer van Podium Boxtel. De meeste foto's werden tijdens een veiling van stichting BoeL verkocht. (Foto: Marc Cleutjens).

De veiling en verkoop van achttien foto's met bijbehorende gedichten door stichting BoeL trok zondag een kleine tweehonderd bezoekers naar Podium Boxtel. De opbrengst van het initiatief is bestemd voor stichting Dommelbimd.

Achttien fotografen hebben op uitnodiging van stichting BoeL hun kijk op Boxtel gegeven. Leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum schreven er een gedicht bij, dat door een groep scholieren werd voorgedragen.

Onder leiding van de veilingmeesters Maarten Melis en Wilbert Meirmans gingen grote afdrukken van de foto's onder de hamer, waarbij de meeste werken werden verkocht voor bedragen tussen de 80 en 160 euro. De klapper was een foto van Nina de Leest-Crebas, die voor 220 van de hand ging. De zwart-wit foto toont twee dansende figuren in een verstilde Oude Kerkstraat en was favoriet onder het publiek. De niet-verkochte werken zullen in een later stadium via Facebook worden geveild.

Bij de uitvoering van de gedichten viel dichteres Susan Vermeer uit Helvoirt op. De vijfdejaars vwo-leerling nam vijf gedichten voor haar rekening en verraste het publiek in Podium Boxtel met een aantal creatieve presentaties, compleet met zang, dans en muziek.

De ansichtkaarten die van de 18 foto's zijn gemaakt, zijn nog steeds te bestellen via www.stichtingboel.nl of verkrijgbaar bij de VVV Boxtel en kosten 10 euro per setje. De totaalopbrengst van het BoeL-project voor de Dommelbimd wordt later bekendgemaakt.