Dode man in sloot Tongeren

In een sloot aan Tongeren in Boxtel, net voorbij de kruising met de Mezenlaan ter hoogte van loon- en transportbedrijf Van Pinxteren, is vanochtend een dode man aangetroffen. Het betreft een 54-jarige man.

De politie meldt dat de man vermoedelijk onwel is geworden tijdens het fietsen en daarna in de sloot is beland. Ze sluit een misdrijf uit.

Medewerkers van een nabijgelegen bedrijf ontdekten de man vanochtend vroeg. De fiets van de man lag naast de sloot. Politiemedewerkers van Verkeers Ongevallen Analyse deden onderzoek om te kijken of er sprake was van een verkeersongeval. Ook naar andere doodsoorzaken werd onderzoek gedaan. De weg werd tijdens het onderzoek vanaf de kruising met de Mezenlaan tot aan de spoorwegovergang afgesloten.

De brandweer haalde het stoffelijk overschot uit de sloot. De man is daarna overgebracht naar een mortuarium. Daar wordt de toedracht van zijn dood verder onderzocht.

Later meer.