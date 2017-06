Dino's veroveren Boxtel...

Op de foto: Marcel van Pinxteren (rechts) en Berry de Bresser plaatsten vrijdagmiddag de replica van een Styracosaurus op de rotonde La Salle in Boxtel. (Foto: Peter de Koning).

Boxtel verandert steeds meer in een dino-dorp. Helemáál nu de eerste van twee levensgrote replica's op een van de rotondes op de doorgaande weg in de bebouwde kom is geplaatst. Morgen wordt een app gelanceerd waarmee virtuele dino's zijn te vangen.

Marcel van Pinxteren van het gelijknamige aannemingsbedrijf plaatste vrijdagmiddag 9 juni samen met zijn medewerker Berry de Bresser de kunststof Styracsaurus op de rotonde La Salle in de Brederodeweg. Het beest leefde 75 miljoen jaar geleden in het gebied dat we nu kennen als Canada. Afgelopen week verschenen in tal van winkeletalages in het centrum van Boxtel schaalmodellen van uiteenlopende dino's. Op de rotonde Den Daalder, nabij het politiebureau, verschijnt over enkele weken nog een levensgroot dino-model.

Morgen, zaterdag 10 juni wordt na maandenlange voorbereiding de app Dino Hunter gelanceerd. Dat gebeurt om 14.00 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst op het parkeerterrein van het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg. En vanaf dat moment is de applicatie gratis te downloaden en meteen te gebruiken. En dat zorgt gegarandeerd voor plezier voor 'dino-jagers'...

De app moet eraan bijdragen dat de tienduizenden bezoekers die jaarlijks naar het Oertijdmuseum ook het centrum van Boxtel bezoeken.