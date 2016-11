Dino's als toeristische trekpleister

Hoe trek je de vele bezoekers die jaarlijks oertijdmuseum De Groene Poort bezoeken het Boxtelse centrum in? Over die vraag buigt een denktank met lokale partijen zich momenteel. De eerste sessies hebben al geleid tot het idee om een virtuele ontdekroute te realiseren waarbij kinderen en volwassenen met mobiele telefoons en tablets op zoek gaan naar dinosaurussen. ,,Iedereen kan hierbij aansluiten..."

Ruim 65.000 mensen hebben dit jaar een bezoek gebracht aan De Groene Poort. Het record van vorig jaar, 64.000, is hiermee al verbroken. ,,Het museum draait erg goed", laten directeur René Fraaije en Bart Jan Wulfse, lid van de Raad van Advies van De Groene Poort weten. Een/derde van de bezoekers komt uit de driehoek Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven, een/derde is afkomstig uit de rest van Brabant en het overige deel is van buiten de provincie. ,,Een museumbezoek duurt gemiddeld drie tot vijf uur", aldus Fraaije. ,,We merken dat mensen daarna weer naar huis gaan, terwijl we ze juist een dagje uit willen laten beleven in Boxtel. Daarmee wordt natuurlijk ook de lokale economie gestimuleerd."

De Groene Poort deed een subsidieaanvraag bij de gemeente Boxtel. Vanuit het economisch stimuleringsbudget is vijftigduizend euro toegekend. De ene helft wordt gebruikt voor de bouw van extra ruimtes in het museum. Het andere gedeelte bedoeld is om de bezoekers van De Groene Poort te verbinden met het centrum. Hiermee is het oertijdmuseum een jaar geleden aan de slag gegaan.

Partijen als de gemeente Boxtel, werkgeversvereniging SPIN, een aantal lokale ondernemers, stichting Centrummanagement, Ondernemingsvereniging Centrum Boxtel (OCB), stichting Brabants Centrum en de Hogere Agrarische School (HAS) haakten aan en zijn na enkele sessies tot de conclusie gekomen dat de dinosaurus kan dienen als dé aanjager van de lokale economie. ,,Door middel van een route-app waarbij op allerlei locaties levensechte replica's van dino's te zien zijn, verwachten we dat mensen langer in Boxtel blijven. Deze app moet als vliegwiel dienen voor allerlei andere activiteiten", legt Wulfse uit. ,,Voorbeelden zijn beelden van dinosaurussen op rotondes of in etalages, speciale attracties of eten en drinken bij horecagelegenheden dat is afgestemd op het thema." (Montagefoto: Peter de Koning).