Dertien lintjes in regio Boxtel

Met de benoeming van liefst elf nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau mag vandaag, woensdag 26 april, met recht gesproken worden van een lintjesregen in de gemeente Boxtel. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander speldde burgemeester Mark Buijs in de raadzaal medailles op bij tien inwoners, waaronder twee echtparen. Eén vrijwilliger krijgt haar onderscheiding later, omdat zij op vakantie is. Ook Esch en Gemonde zijn een gedecoreerde rijker.

Het eerste lintje was vanochtend voor Helma Rombouts (59); bij heel veel activiteiten en organisaties in Lennisheuvel zet zij zich in als vrijwilliger.

De Boxtelaren Peter en Mieke Heijne zorgen al jarenlang voor pleegkinderen. Dit was niet het enige echtpaar dat werd verrast met een onderscheiding; dat gold ook voor Frans en Jeanne van de Wiel. Frans (70) is op tal van fronten actief voor voetbalvereniging ODC en kanovereniging De Pagaai. Samen met drie jaar jongere echtgenote zet hij zich ook in voor de Geitenwei in de wijk Selissenwal; Jeanne is bovendien vrijwilligster bij gemeenschapshuizen De Walnoot en De Rots. Diny Stolvoort (69) ontving een lintje onder meer omdat zij zich met hart en ziel inzet voor de kwetsbare medemens. Op haar initiatief werden bijvoorbeeld beweeg- en generatietuinen gerealiseerd.

Ook vijf Liempdenaren zijn toegetreden tot de Orde van Oranje-Nassau: Marcel Baijens (49) en Henriëtte Smulders, beiden onder meer actief voor fanfare Concordia; Ben Smeltink (70), een duizendpoot in de parochie en Albert van Dijk (75), vrijwilliger bij de buurtbus en woonzorgcentrum De Vlaswiek. Corry Habraken (71) krijgt haar lintje op een later tijdstip uitgereikt.

In Esch werd Maurits van Bouwdijk Bastiaanse (51) tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd als mantelzorger en als vrijwilliger voor talloze verenigingen en organisaties. Leentje van den Dungen (80) uit Gemonde ontving een lintje voor haar werk in de parochie.

FOTO BOVEN: In de gemeente Boxtel deelden de volgende mensen in de lintjesregen: (v.l.n.r.) Helma Rombouts, Mieke en Peter Heijne, Ben Smeltink, Frans en Jeanne van de Wiel, Marcel Baijens, Diny Stolvoort, Albert van Dijk en Henriëtte Smulders. Zij flankeren burgemeester Mark Buijs en zijn echtenote Christel. (Foto: Pål Jansen).